الأربعاء 29 مايو 2024
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موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

يسعى الكثير من الأشخاص للوصول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة الذي توفره وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على كافة الإستفسارات والاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر موقعها الرسمي، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم للمواطنين وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وتعزيزًا لعمليات التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، ويعكس ذلك البحث عن الكارت المتكامل والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي عبر محرك "جوجل" حيث يشهد ارتفاعًا ملحوظًا، ويسعى الأفراد للاستفادة من الخدمات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ويمكن الاستعلام عن ذلك من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي خدمتها الجديدة على موقعها الإلكتروني تسمح للمواطنين بالاستعلام عن حالة بطاقة الخدمات المتكاملة إلكترونيًا، وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عملية الاستعلام عن البطاقة دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الوزارة أو مراكز الخدمات الاجتماعية.
وللاستفادة من هذه الخدمة، يجب على المواطن اتباع الخطوات التالية:

  1. الوصول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
  2. الضغط على تبويب "خدمات ذوي الإعاقة".
  3. اختيار "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
  4. إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد.
  5. الضغط على "استعلام".

ستظهر بعد ذلك حالة بطاقة الخدمات المتكاملة على الشاشة، بما في ذلك تاريخ إصدار البطاقة وتاريخ انتهائها، بالإضافة إلى أي معلومات أخرى ذات صلة.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 

للحصول على كارت الخدمات المتكاملة لعام 2024، تحددت الوزارة شروطًا محددة يجب توافرها وهي كالتالي:

  • يجب أن يكون المتقدم مقيما في مصر.
  • يجب أن يكون جنسيته مصري.
  • يجب أن لا يتجاوز عمره الستين عاما.
  • يجب أن لا يكون لديه أي دخل ثابت.
  • يجب أن يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ماهي مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة؟

أما بالنسبة لمميزات بطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2024، فقد أعلنت وزارة التضامن عن عدة مزايا منها:

  • تخصيص نسبة 5% من الوظائف الحكومية للمستفيدين.
  • إجراء الكشوفات الطبية مجانًا في المستشفيات لذوي الإعاقة.
  • الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على سيارات المعاقين.
  • فرصة الدمج في المعاهد والجامعات، مع الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.
  • الدمج في مدارس التعليم الأساسي لذوي الإعاقة.
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