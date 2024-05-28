الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كأس مصر.. زد يفوز على الداخلية ويضرب موعدًا مع سيراميكا في دور الـ16

زد والداخلية
زد والداخلية

قلب نادي زد تأخره بهدف لفوز بهدفين على نظيره الداخلية، اليوم الأربعاء في إطاردور الـ 32 من مباريات كأس مصر.

وتقدم الداخلية عن طريق زياد طارق في الدقيقة 47، بعدما وضع الكرة في سقف الشباك، لكن تمكن زد بعدها من تسجيل هدف قاتل بالدقيقة الأخيرة عن طريق مصطفى زيكو بتسديدة على الطائر.

وذهب اللقاء للوقت الإضافي الذي تمكن فيه شادي حسين من تسجيل هدف الفوز بالدقيقة 103 بعد عرضية من أحمد عاطف.

وسيضرب زد موعدًا مع سيراميكا كليوباترا في دور الـ 16، بعدما تمكن الأخير من الفوز على مكادي بهدف نظيف.

الوقت الإضافي وضربات الجزاء يحددان المتأهل

تنص لائحة مسابقة كأس مصر (نسخة موسم 2023/2024)، على أنه في حالة إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل سواء كان سلبيا أو إيجابيا، يتم اللجوء إلى شوطي إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة، وفي حالة استمرار التعادل، يتم التوجه مباشرة إلى ضربات الجزاء لحسم الفريق المتأهل للدور التالي.

بدون (VAR)

تقام منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024) بدون تقنية الفيديو (VAR).

يُذكر أنه تم تأجيل مباريات الأهلي، الزمالك، بيراميدز في دور الـ32 أمام الألومنيوم، بروكسي والنصر على الترتيب، بسبب ارتباط لاعبيهم بفترة التوقف الدولية مع منتخب مصر.

الداخلية كاس مصر سيراميكا سيراميكا كليوباترا

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