جون كيربى: إسرائيل قد تصبح معزولة أكثر عن المجتمع الدولى بسبب عدوانها على غزة

قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ترفض العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، لما لها من مخاطر على حياة المدنيين.

وأضاف "كيربي"، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل قد تصبح معزولة أكثر عن المجتمع الدولي، بسبب الطريقة التي تنفذ بها عملياتها العسكرية.

ونوه بأن واشنطن تعارض فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بسبب سعيها لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، مؤكدًا أننا لم نر بعد أي خطة إسرائيلية لتوفير الأمن والحماية للمدنيين في رفح الفلسطينية.