مسئولون إسرائيليون: لم يتم إحراز أى تقدم فى المفاوضات.. والاقتراح الإسرائيلى الحالى لن يفى بالغرض

قال مسئولون إسرائيليون اليوم الثلاثاء، إنه لم يتم إحراز أي تقدم بشأن صفقة يمكن أن تطلق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، وإن إسرائيل أرسلت إلى الدول الوسيطة وثيقة محدثة توضح بالتفصيل موقفها من الصفقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويتضمن الاقتراح مرونة من الجانب الإسرائيلي بشأن بضعة عناصر، بما في ذلك: عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة، ومدة وقف إطلاق النار الذي يصاحب هذه الخطوة، وما زالت إسرائيل ترفض تلبية مطلب حماس الرئيسي ـ وهو إنهاء القتال في قطاع غزة وسحب كافة قواتها من مدنه.

وقال مسئول كبير مطلع على التفاصيل لصحيفة "هآرتس" إن الاقتراح الإسرائيلي الحالي "لن يفي بالغرض".

وتابع: "لن يكون هناك اتفاق ما دامت إسرائيل ترفض وقف القتال.. وجميع التقارير عن "المرونة الإسرائيلية" لا تشير إلى أي تقدم حقيقي أو إمكانية إعادة الرهائن إلى وطنهم".

وأضاف: "لكي تخرج المحادثات من هذا الطريق المسدود، سيتعين على نتنياهو أن يتراجع، أو سيضطر السنوار إلى النزول بشكل غير متوقع عن شجرته".