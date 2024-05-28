الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دبلوماسى سابق: اعتراف 3 دول أوروبية يخلق مسئوليات سياسية جديدة تجاه فلسطين

ناصر القدوة
ناصر القدوة

قال ناصر القدوة، وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، إن اعتراف ثلاث دول أوروبية اليوم بالدولة الفلسطينية خطوة هامة جدًا، واعتراف الدول المعتاد شيء واعتراف الدول بدولة فلسطين شيء آخر.

وأضاف القدوة، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اعتراف الدول المعتاد أمر يستند ربما إلى فكرة التبادل الدبلوماسي وفكرة تبادل اتفاقيات اقتصادية وتبادلية أخرى، وبالتالي هي محكومة بمصالح، مشيرًا إلى أن مسألة الاعتراف بدولة فلسطين مسألة مرتبطة بما يمكن تسميته المسئولية السياسية.

وأكد أن الأمم المتحدة هي التي قسمت فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية، وقامت دولة منهما ولم تقم الأخرى، وبالتالي هناك مسئولية سياسية على عاتق الأمم المتحدة وعلى عاتق دولها الأعضاء لكي تقوم بهذه الخطوة.

القاهرة الإخبارية الدولة الفلسطينية فلسطين اعتراف من مصر

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