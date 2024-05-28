جون كيربى: لم نغض الطرف عن قصف رفح الفلسطينية ونتابع التحقيقات الإسرائيلية

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، إنه على إسرائيل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حياة المدنيين الأبرياء، ولا نعتقد أن هناك ما يبرر شن هجوم بري كبير على رفح الفلسطينية.

وأضاف "كيربي"، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن على إسرائيل تجنب أي خسارة في الأرواح خلال حربها بقطاع غزة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تريد رؤية أي عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.

وأشار إلى أن الصور الواردة بعد القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية مروعة، مضيفًا أننا تواصلنا مع الجيش الإسرائيلي للحصول على مزيد من المعلومات بشأن قصف خيام النازحين في رفح الفلسطينية، ولم نغض الطرف عن قصف رفح ونتابع عن كثب التحقيقات الإسرائيلية.