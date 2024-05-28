الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جون كيربى: لم نغض الطرف عن قصف رفح الفلسطينية ونتابع التحقيقات الإسرائيلية

جون كيربي
جون كيربي

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، إنه على إسرائيل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حياة المدنيين الأبرياء، ولا نعتقد أن هناك ما يبرر شن هجوم بري كبير على رفح الفلسطينية.

وأضاف "كيربي"، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن على إسرائيل تجنب أي خسارة في الأرواح خلال حربها بقطاع غزة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تريد رؤية أي عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.

وأشار إلى أن الصور الواردة بعد القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية مروعة، مضيفًا أننا تواصلنا مع الجيش الإسرائيلي للحصول على مزيد من المعلومات بشأن قصف خيام النازحين في رفح الفلسطينية، ولم نغض الطرف عن قصف رفح ونتابع عن كثب التحقيقات الإسرائيلية.

جون كيربى التحقيقات الاسرائيلية رفح الفلسطينية القاهرة الإخبارية إسرائيل

مواد متعلقة

وزير الصحة لـ"مساء dmc": الرئيس السيسى يتابع القطاع الصحى بشكل يومى

وزير الصحة: روسيا أرسلت وفدًا للاطلاع على تجربتنا فى القضاء على الالتهاب الكبدى الوبائى

متحدث الوزراء: الدولة حريصة على رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير

أيمن الرقب: خلافات الحكومة لا تهم نتنياهو ويبحث فقط عن استمرار الحرب

"الخارجية الأمريكية": نرفض أى عمليات عسكرية إسرائيلية فى رفح الفلسطينية

كامالا هاريس: كلمة "مأساة" لا تكفى لوصف الضربات الإسرائيلية المميتة فى رفح

الحوثيون: طائرات أمريكية وبريطانية تستهدف محافظة الحديدة باليمن بعدد من الغارات الجوية

الخارجية الأمريكية: على إسرائيل بذل أقصى جهد للحد من الإضرار بالمدنيين بغزة

الأكثر قراءة

عاجل.. اتصالات لحل أزمة انضمام لاعبى الأهلي إلى معسكر المنتخب

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب