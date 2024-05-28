كيليان مبابى يتفوق على صلاح ويحصد جلوب سوكر للأفضل فى أوروبا

فاز الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم 2024 (نسخة الموسم الأوروبية).

وأُقيم حفل توزيع الجوائز في إيطاليا، والذي شهد أيضًا توزيع جوائز الأفضل في الدوري الإسباني عن الموسم المنقضي.

وظفر مبابي بالجائزة بعد قيادته باريس سان جيرمان للتتويج بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا، والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتفوق مبابي على منافسيه من المرشحين على رأسهم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، ثنائي ريال مدريد فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام، إضافة لـ أيرلينج هالاند وهاري كين.

وأعلن مبابي رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ليقترب من الانتقال لـ ريال مدريد بعد 7 مواسم قضاها في النادي الباريسي.

وسيُقام حفل جلوب سوكر الخاص بجوائز العام للأفضل في العالم، نهاية العام الجاري في دبي الإماراتية.