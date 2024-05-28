الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل جديدة بشأن حقيقة زيادة أسعار الدواء بنسبة 40%

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي  أحمد موسى، إن هناك بعض المواقع كتبت بالأمس، واليوم عن زيادة في أسعار الدواء بنسب تصل إلى 40%.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن هناك مصدرا في هيئة الدواء المصرية نفي أي زيادات قطعية على المستحضرات الدوائية، كما تحدث على أن مستحضرا دوائيا يدخل لجنة أو لجانا لحساب تسعيرته حسب الكثير من العوامل منها المواد الخام، ومدى تأثيرها على الناس.

وأوضح أنه ليس كل الدواء ستزيد أسعاره بنسبة 40%، لافتا إلى أن كل دواء سيكون له تسعيرة محددة، حيث إن كل دواء أو مستحضر طبي سيدخل إلى لجنة حتى يقرروا تسعيرته حسب عوامل كثيرة أبرزها المادة الخام ومدى تأثيره على المواطن.

وأشار إلى أنه في حالة وجود أي زيادة على أي دواء، لا تكون هذه الزيادات بنسب متساوية بل تكون مختلفة لاختلاف طريقة تصنيع كل دواء عن الآخر، مؤكدا أن هيئة الدواء تقف على مسافة واحدة من جميع الشركات.

 

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