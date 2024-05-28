شيرين عفت تشيد بالمقدمة النارية عن غزة لمذيع "القاهرة الإخبارية" (فيديو)

سلطت الإعلامية شيرين عفت، مذيعة برنامج "مساء dmc"، الضوء على مقدمة كمال ماضي، مذيع قناة "القاهرة الإخبارية"، والتي حركت مشاعر الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي.

مقدمة المذيع كمال ماضي التاريخية

"السلام عليكم.. السلام على أرض خلقت للسلام وما رأت يومًا سلامًا، سلام على شعب يقصف بين قصف وقصف بقصف حتى في الخيام".

وواصل مقدمته: "سلام يتوه في تيه لا نهاية له من صلف وكبر وخيلاء.. كنا نحسبه بلاء أيام والأيام صارت شهورًا والأرض باتت مخضبة بالدماء وعالم لا يحرك ساكنًا وكأنه بات مكبلًا بأغلال".

وتابع: "عالم تكتم الحق في فمه يوأد العدل في ساحات محاكمه ويفكر مجرد التفكير في محاسبة محتل قاتل آثم سافك للدم بدم بارد تهدد علنًا محكمته الجنائية بعقوبات وكأنها تريدها محكمة صماء بكماء تريدها صنمًا لا يرى، لا يسمع، لا يتكلم وحتى لا يتوجع من أنين قطاع يُباد".

وأضاف: "مشهد رغم سوداويته رغم ألمه، رغم يأس، يدق باب القلوب ساعة بعد أخرى.. تذكر دومًا قول الأقدمين لا تيأسن وكن بالله في ثقة إن الكروب وإن حلت سترتحل لا تيأسن فإن العسر يتبعه يسر جميل فلا خوف ولا وجل".