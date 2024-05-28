تقارير: ريال مدريد توصل لاتفاق شفهي للتعاقد مع ألفونسو ديفيز

أكدت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد الإسباني توصل لاتفاق شفهي مع الكندي ألفونسو ديفيز ظهير بايرن ميونخ الألماني، للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط ديفيز بعقد مع بايرن ميونخ، ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2024-2025، ويحق له التوقيع لأي ناد مجانًا بدءًا من شهر يناير المقبل.

وبحسب شبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن ريال مدريد ما زال يعمل على صفقة ألفونسو ديفيز حيث يُعد من ضمن خطط النادي، في ظل تمسك بايرن ميونخ بموقفهم إما بتمديد عقده أو بيعه هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن ديفيز لم يبلغ بايرن ميونخ قراره فيما يخص تمديد العقد من عدمه، لكن النادي البافاري لا يشعر بالراحة لعدم رد اللاعب الكندي على عرض التمديد بالحصول على راتب سنوي يُقدر بحوالي 13 مليون يورو، كما أنهم قرروا عدم رفع ذلك العرض.

وتابعت الشبكة أن ريال مدريد يرى أن سعر ديفيز قد انخفض نظرًا لموسمه غير المنتظم بين الإصابات وتراجع المستوى، لذا فهم يستهدفون ضمه في الصيف مقابل مبلغ يتراوح بين 30 و35 مليون يور.

وأردف التقرير أن ريال مدريد لديه اتفاق شفهي مع اللاعب بالفعل، لكنهم ليسوا في عجلة من أمرهم للتعاقد مع ظهير أيسر حاليًا، في ظل الأداء الرائع للفرنسي فيرلاند ميندي، وتواجد فران جارسيا، بالإضافة إلى فكرة إعادة شراء ميجيل جوتيريز.

علاوة على ذلك، تربط بين ريال مدريد وبايرن علاقة رائعة، حيث تبادل الفريقان عدد من الصفقات مثل توني كروس، ديفيد ألابا وجيمس رودريجيز وتشابي ألونسو وأودريوزولا.

يُذكر أن ديفيز سجل هدف بايرن ميونخ الوحيد في شباك ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو في الهزيمة بهدفين لهدف في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.