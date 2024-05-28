وزير الصحة لـ"مساء dmc": الرئيس السيسى يتابع القطاع الصحى بشكل يومى

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن هناك شهادة ذهبية تم تقديمها للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتبنينا نموذجا عالميا من أجل إنجاح منظومة الصحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء "dmc" المُذاع على فضائية "دي أم سي"، أن هناك تعاونا كبيرا مع فرنسا في القطاع الصحى، وفى كثير من المجالات وحاليا هناك تعاون كبير في تصنيع الأدوية واللقاحات في الفترة الأخيرة، وتصنيع الأدوية البيولوجية، وتصنيع أدوية الأورام.

وأشار إلى أننا تحدثنا عن الشراكة الجديدة المدعومة من خلال تواصل الرئيس السيسي مع نظيره الفرنسي، والذى سيتم إبرامه قريبا، والتعاون في علاج مواطني قطاع غزة، وكانت هناك الكثير من اللقاءات الثنائية مع كل الدول التي كانت تقدم التقدير للقيادة السياسية على دورها في هذه القضية الإنسانية.

وتابع، أن الرئيس السيسي يتابع القطاع الصحى يوميا، ويطلع على الجهود المبذولة بعد 7 أكتوبر، مشيرا إلى أن الكثير من اللقاءات كانت تطرق إلى التجربة المصرية في موضوع غزة وتوطين صناعات الأدوية والتأمين الصحى الشامل.