الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نورهان الشيخ تتحدث عن دلالات زيارة الرئيس السيسى لـ"بكين" (فيديو)

الدكتورة نورهان
الدكتورة نورهان الشيخ

أوضحت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، دلالات زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبكين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، مشيرة إلى أن الصين قوة اقتصادية عملاقة تمثل أكبر حركة تجارة واستثمارات في العالم.

وقالت الشيخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج في المساء مع قصواء على قناة سي بي سي، إن هناك اهتماما صينيا كبيرا بالتعاون مع الدولة المصرية، موضحة أن مصر تمتلك شراكة واعدة مع الصين، كما أن الشركات الصينية متواجدة في عدد من المشروعات المصرية المهمة.

وتابعت أن الموقف الصيني قريب للغاية من الموقف العربي وداعم له في القضية الفلسطينية، ورافض لجميع الممارسات الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

نورهان الشيخ العلوم السياسية قصواء الخلالي في المساء مع قصواء الرئيس عبد الفتاح السيسي بكين الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي الصين

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