بعد مجزرة الاحتلال فى مخيم تل السلطان.. الرعب يُسيطر على موظفى "أونروا"

قال المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني، إن موظفيه "مرعوبون" ويحزمون أمتعتهم ويتحركون في أعقاب الضربات التي استهدفت تل السلطان في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال لازاريني إن المكاتب الرئيسية للأمم المتحدة في غزة تقع في منطقة تل السلطان وإن معظم الموظفين لم يتمكنوا من الوصول إلى العمل.

البحث عن الأمان دون جدوى

وذكر لازاريني أن الكهرباء قليلة أو معدومة مع إنترنت غير مكتمل للغاية مع استمرار انقطاع شبكة الاتصالات، والناس يبحثون عن الأمان دون جدوى.

وفي السياق ذاته، قال مسئولون في غزة وسكان إن هجومًا إسرائيليًا وقع حوالي الساعة 3 صباحًا يوم الثلاثاء في مخيم تل السلطان غرب رفح، ما أدى إلى إصابة ثلاث خيام وقتل ثمانية أشخاص على الأقل.

وأضاف "لقد ظلوا ينزفون حتى ماتوا، كما أن سكان مخيم تل السلطان يروون الرعب من القصف الإسرائيلي".

ليلة مروعة في مخيم تل السلطان برفح

وروى سكان مخيم تل السلطان للنازحين غرب رفح وفق رويترز المشاهد المروعة التي أعقبت الغارة الإسرائيلية يوم الثلاثاء، والتي أسفرت، وفقًا لمسئولين فلسطينيين وأمميين.

وأظهر مقطع فيديو حالة الفوضى والدمار التي حلت بالمخيم، فالخيام ممزقة والصفائح المعدنية محترقة وفوضى من الأثاث والملابس ملقاة على الأرض، الجدران مثقوبة، كما تضررت الهياكل الخشبية التي تحمل الخيام بشكل كامل.

وقالت هند الأشقر، إحدى سكان المخيم، إنها كانت نائمة مع عائلتها عندما استيقظت على صوت صراخ جيرانها، وكان أطفالنا مرعوبين؛ لديّ طفل يبلغ من العمر 5 سنوات وكان مرعوبًا جدًا. قالت: "كنا جميعًا خائفين، أطفالًا وبالغين".

وقالت ابنتها آيات، إنها خرجت من خيمتهم لتفقد جيرانهم، وبعضهم من أقاربها، لتجدهم ميتين على الأرض.