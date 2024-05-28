الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الصحة: روسيا أرسلت وفدًا للاطلاع على تجربتنا فى القضاء على الالتهاب الكبدى الوبائى

مساء dmc
مساء dmc

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الجمعية العامة للصحة التابعة لمنظمة الصحة العالمية، تقيم لقاء سنويًا لتقييم ما تم العمل عليه كل عام، وما يقترح العمل عليه في العام القادم، والشعار الذى تبنوه هذا العام "الجميع من أجل الصحة والصحة من أجل الجميع".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء "dmc" والمُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الشعارات في المنظمات الدولية مهمة، ولكن الأهم التطبيق، مؤكدًا أن دور مصر في الكلمة التي ألقتها نيابة عن 21 دولة، وهم أعضاء منطقة شرق المتوسط أو حتى الكلمة الوطنية التي ألقيناها اليوم كلها تدور حول كيفية العمل على تنفيذ الإجراءات الخاصة بالصحة العامة للمواطنين على مستوى الكرة الأرضية.

وتابع: كان من المهم أن نتعرض للتعاون الذى تم مع منظمة الصحة العالمية خلال السنوات الماضية في الكلمة الوطنية، والتي توجت بكثير من النجاحات على سبيل المثال 100 مليون صحة وخلو مصر من الالتهاب الكبدى الوبائى، وانتهيت حالًا من لقاء مع وزير الصحة في روسيا الاتحادية، وقد أرسلت روسيا وفدًا لمصر من 10 أيام، للاطلاع على تجربة مصر في القضاء على الالتهاب الكبدى الوبائى.

وزير الصحة مساء dmc الالتهاب الكبدي الوبائي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان دي ام سي

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