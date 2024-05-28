الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موظف فى أمازون.. فيديو محتجز إسرائيلى فى غزة يثير جدلًا

المحتجز
المحتجز

بثت حركة الجهاد الإسلامي في غزة مقطع فيديو يوم الثلاثاء يظهر فيه موظف إسرائيلي من شركة أمازون، تم احتجازه في السابع من أكتوبر الماضي، في القطاع الذي شهد حربًا منذ ذلك الحين.

الموظف يُدعى ساشا تروفانوف، وهو مهندس كمبيوتر يبلغ من العمر 28 عامًا، يعمل في شركة Anapurna Labs، التابعة لأمازون ومقرها تل أبيب.

وظهر الموظف خلال الفيديو، يرتدي قميص بولو باللونين الأسود والأبيض والأحمر. 

ووجه "تروفانوف" رسالة إلى الإسرائيليين نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست".

ضرورة عودة إسرائيل للمفاوضات

وأكد "تروفانوف" خلال رسالته، أنه "خلال الأيام القادمة، سيتم الكشف عن الحقيقة حول ما حدث له، وأيضًا للمحتجزين الآخرين في غزة".

على صعيد متصل، أظهر موظفو أمازون في إسرائيل تضامنهم مع تروفانوف، من خلال تعليق لافتات وصنع قمصان، وتنظيم فعاليات، لكن تمت الإشارة إلى أنهم يشعرون بالإحباط بسبب رفض الإدارة إصدار أي بيان عام حول اختطافه.

غزة إسرائيل حماس فلسطين موظف إسرائيلى امازون السابع من أكتوبر

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