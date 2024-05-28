متحدث الوزراء: الدولة حريصة على رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير

قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، إن الدولة حريصة على رفع كفاءة المنطقة المحيطة بـالمتحف المصري الكبير ليكون لائقًا بالحدث، مؤكدًا أن أعمال التطوير في محيط المتحف المصري الكبير قاربت على الاكتمال.

وأضاف "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هناك الكثير من الفنادق العالمية تحرص على التواجد في محيط المتحف المصري الكبير، معلقًا: "يتم السعي لزيادة عدد الفنادق المحيطة بالمتحف المصري الكبير".

وأشار متحدث مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء ذكر أن السياحة أحد القطاعات الأساسية التي تعول عليها الدولة لقيادة الاقتصاد.