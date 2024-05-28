رسميًا.. توتنهام يمدد إعارة فيرنر حتى نهاية الموسم المقبل

أعلن نادي توتنهام رسميًا اليوم الثلاثاء، تمديد إعارة لاعب الفريق الألماني تيمو فيرنر من فريقه لايبزيج حتى نهاية الموسم المقبل.

ومع مشاركة هيونج مين سون دوليًا وإصابة ديان كولوسيفسكي، بدأ تيمو مباشرة في اللعب، حيث بدأ وصنع هدف رودريجو بينتانكور في تعادلنا 2-2 أمام يونايتد في أول ظهور له على ملعب أولد ترافورد في غضون خمسة أيام من انضمامه إلينا.

فيرنر صاحب الـ 28 عامًا شارك مع توتنهام في 14 لقاء منذ انضمامه في يناير وسجل هدفين وصنع 3.

ويلعب توتنام الموسم المقبل في الدوري الأوروبي بعدما حل خامسا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وكان فيرنر بدأ مسيرته مع شتوتجارت ومنه انتقل إلى لايبزيج ثم تشيلسي.

وقضى فيرنر عامين مع تشيلسي من 2020 إلى 2022 قبل أن يعود إلى لايبزيج مجددا.