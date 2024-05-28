الدفاع المدنى الفلسطينى: أعداد ضحايا مجزرة الاحتلال برفح مرشحة للزيادة

أكد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، أعداد ضحايا المجزرة الإسرائيلية في رفح الفلسطينية مرشحة للزيادة، مشيرًا إلى أنه لا مكان آمنا في قطاع غزة والاحتلال يقصف المدنيين في مناطق ادعى أنها آمنة.

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال دمرت 80% من إمكاناتنا ونواجه واقعا مأساويا جراء الحرب الإسرائيلية، ولا نمتلك المعدات اللازمة لعمليات إنقاذ الشهداء والمصابين من تحت الأنقاض، مؤكدًا أننا نعاني نقصًا كبيرا في الوقود شمال القطاع ما أدى إلى توقف سياراتنا.

وأوضح أنه يجب على المنظمات الدولية مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المعدات اللازمة والوقود لمساعدتنا على أداء مهامنا، مؤكدًا أن هناك 200 مصاب في طواقمنا جراء الحرب الإسرائيلية بالقطاع.