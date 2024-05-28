الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الهباش: فلسطين عصية على مخططات "نتنياهو" وموقف مصر ثابت منذ اللحظة الأولى

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن المجرم نتنياهو عليه أن يدرك أن فلسطين عصية على مخططاته. 

وأضاف الدكتور الهباش خلال  مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى،  أنه سيكون هناك سفارات وتمثيل دبلوماسي من أسبانيا والنرويج وأيرلندا بعد اعترافهم بالدولة الفلسطينية.

وأكد الهباش أنه لا غبار على الموقف المصري من القضية الفلسطينية من قريب أو بعيد، لافتا إلى أن موقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني ثابت وقوي.

 

مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش القضية الفلسطينية فلسطين

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