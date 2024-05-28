الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كأس مصر| سموحة ثاني المتأهلين لدور الـ 16 بعد الفوز على لافيينا

سموحة ولافيينا
سموحة ولافيينا

تغلب فريق سموحة على نظيره لافيينا بهدف نظيف، في إطار دور الـ 32 من بطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024).

هدف اللقاء الوحيد أحرزه قائد الفريق حسام حسن بالدقيقة 43، بعدما راوغ حارس لافيينا ووضعه في الشباك الخالية.

وبات سموحة ثاني المتأهلين لدور الـ 16 بكأس مصر بعد سيراميكا كليوباترا الذي فاز على مكادي بنفس النتيجة.

الوقت الإضافي وضربات الجزاء يحددان المتأهل

تنص لائحة مسابقة كأس مصر (نسخة موسم 2023/2024)، على أنه في حالة إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل سواء كان سلبيا أو إيجابيا، يتم اللجوء إلى شوطي إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة، وفي حالة استمرار التعادل، يتم التوجه مباشرة إلى ضربات الجزاء لحسم الفريق المتأهل للدور التالي.

بدون (VAR)

تقام منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024) بدون تقنية الفيديو (VAR).

يُذكر أنه تم تأجيل مباريات الأهلي، الزمالك، بيراميدز في دور الـ32 أمام الألومنيوم، بروكسي والنصر على الترتيب، بسبب ارتباط لاعبيهم بفترة التوقف الدولية مع منتخب مصر.

سموحة لافيينا كاس مصر بطولة كأس مصر حسام حسن

مواد متعلقة

سيراميكا كليوباترا يتأهل لثمن نهائي كأس مصر على حساب مكادي

سموحة يخشى مفاجآت كأس مصر في مواجهة لافيينا.. الليلة

الأكثر قراءة

عاجل.. اتصالات لحل أزمة انضمام لاعبى الأهلي إلى معسكر المنتخب

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

التحفظ على نجل الفنان أحمد رزق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب