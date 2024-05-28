كأس مصر| سموحة ثاني المتأهلين لدور الـ 16 بعد الفوز على لافيينا

تغلب فريق سموحة على نظيره لافيينا بهدف نظيف، في إطار دور الـ 32 من بطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024).

هدف اللقاء الوحيد أحرزه قائد الفريق حسام حسن بالدقيقة 43، بعدما راوغ حارس لافيينا ووضعه في الشباك الخالية.

وبات سموحة ثاني المتأهلين لدور الـ 16 بكأس مصر بعد سيراميكا كليوباترا الذي فاز على مكادي بنفس النتيجة.

الوقت الإضافي وضربات الجزاء يحددان المتأهل

تنص لائحة مسابقة كأس مصر (نسخة موسم 2023/2024)، على أنه في حالة إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل سواء كان سلبيا أو إيجابيا، يتم اللجوء إلى شوطي إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة، وفي حالة استمرار التعادل، يتم التوجه مباشرة إلى ضربات الجزاء لحسم الفريق المتأهل للدور التالي.

بدون (VAR)

تقام منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024) بدون تقنية الفيديو (VAR).

يُذكر أنه تم تأجيل مباريات الأهلي، الزمالك، بيراميدز في دور الـ32 أمام الألومنيوم، بروكسي والنصر على الترتيب، بسبب ارتباط لاعبيهم بفترة التوقف الدولية مع منتخب مصر.