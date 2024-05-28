الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ علوم سياسية: مفاوضات وقف حرب غزة تمر بمرحلة معقدة للغاية

مجزرة رفح
مجزرة رفح

قال أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تجارب التحرر الوطني عبر التاريخ تثبت أن المحتل في آخر مراحله يتحول إلى التطرف الشديد، مؤكدًا أن حرق خيام اللاجئين الفلسطينيين جريمة بشعة، وكل ما يصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي من بيانات أو تصريحات تحمل العجب بعينه.

وتابع أحمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج في المساء مع قصواءعلى قناة سي بي سي، أن المفاوض المصري نزيه وآمين ومحنك، وأي ادعاءات تنتشر ضده فهي كاذبة ومغرضة، مؤكدًا أن مسار التفاوض بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة يمر حاليًا بمرحلة معقدة للغاية.

وأضاف أن تطورات الموقف الدولي تشير إلى أن دائرة الخناق حول إسرائيل تضيق أكثرا فأكثر.

أحمد يوسف أحمد استاذ العلوم السياسية الاحتلال الفلسطينيين حرق خيام قصواء الخلالي في المساء مع قصواء إسرائيل غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. اتصالات لحل أزمة انضمام لاعبى الأهلي إلى معسكر المنتخب

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

التحفظ على نجل الفنان أحمد رزق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب