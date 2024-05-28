أستاذ علوم سياسية: مفاوضات وقف حرب غزة تمر بمرحلة معقدة للغاية

قال أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تجارب التحرر الوطني عبر التاريخ تثبت أن المحتل في آخر مراحله يتحول إلى التطرف الشديد، مؤكدًا أن حرق خيام اللاجئين الفلسطينيين جريمة بشعة، وكل ما يصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي من بيانات أو تصريحات تحمل العجب بعينه.

وتابع أحمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج في المساء مع قصواءعلى قناة سي بي سي، أن المفاوض المصري نزيه وآمين ومحنك، وأي ادعاءات تنتشر ضده فهي كاذبة ومغرضة، مؤكدًا أن مسار التفاوض بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة يمر حاليًا بمرحلة معقدة للغاية.

وأضاف أن تطورات الموقف الدولي تشير إلى أن دائرة الخناق حول إسرائيل تضيق أكثرا فأكثر.