الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاحتلال يمنع عبور 20 شاحنة طبية عبر معبر كرم أبوسالم (فيديو)

معبر كرم أبوسالم
معبر كرم أبوسالم

قال محمد زهران، مراسل برنامج "في المساء مع قصواء"، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في اليوم الـ235 من العدوان الصهيوني، مؤكدًا عبور 178 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبوسالم.

وأضاف زهران، خلال حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر قناة cbc، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت دخول 20 شاحنة محملة بالأدوية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مدينة رفح الفلسطينية هي الأكثر معاناة اليوم من المجازر الإسرائيلية.

وأكد أن الطواقم الطبية الفلسطينية غير قادرة على إسعاف المصابين؛ بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي عبور شاحنات الوقود، موضحًا أن هذا هو اليوم الثالث على التوالي الذي تمنع فيه قوات الاحتلال عبور شاحنات الوقود.

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