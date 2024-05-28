الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في موسمه الأول.. بيلينجهام يحصد جائزة أفضل لاعب بالليجا

بيلينجهام
بيلينجهام

توج جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد رسميًا اليوم الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

وتألق بيلينجهام في موسمه الأول مع الميرنجي وتمكن من المساهمة في 25 هدفًا في الليجا خلال 28 مشاركة وحل ثالثًا في مركز ترتيب هدافي الليجا برصيد 19 هدفًا.

بينما شارك بيلينجهام هذا الموسم مع ريال مدريد في جميع المسابقات بـ 41 لقاء وسجل فيهما 23 هدفًا وصنع 12.

وقال بيلينجهام بعد تتويجه بالجائزة: “شكرًا لكم على هذه الجائزة، أنا آسف لأنني لم أتمكن من التواجد هنا، حسنًا في الواقع نحن نستعد لنهائي دوري أبطال أوروبا، لكن شكرًا للنادي وزملائي وكل من صوّت لي”.

وأضاف: "أهدي هذه الجائزة إلى جميع زملائي في الفريق والمدرب والجهاز الفني على كل الثقة التي منحوني إياها".

وتوج ميجيل سانشيز مدرب جيرونا بجائزة أفضل مدرب في الليجا، وجناح برشلونة لامين جمال بجائزة أفضل لاعب صاعد.

بيلينجهام جود بيلينجهام ريال مدريد الدوري الاسباني سانشيز

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