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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العد التنازلي.. كم تبقي على عيد الأضحي المبارك 2024-1445؟

عيد الأضحي
عيد الأضحي

عيد الأضحى المبارك هو أحد أهم الأعياد الإسلامية، ويحتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم. يصادف هذا العيد اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وهو الشهر الثاني عشر من التقويم الهجري. يرتبط عيد الأضحى بفريضة الحج، حيث يقوم المسلمون بأداء مناسك الحج في مكة المكرمة.

كم تبقي على عيد الأضحي المبارك 2024؟

تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك 1445 هـ في مصر رسميًا يوم السبت 15 يونيو 2024، وتستمر حتى يوم الخميس 20 يونيو 2024، أي بواقع 6 أيام، وبذلك يكون قد تبقي على عيد الاضحي ما يقرب من ١٧ يوم فقط.

السبت 15 يونيو: وقفة عيد الأضحى المبارك.

الأحد 16 يونيو: أول أيام عيد الأضحى المبارك.

الإثنين 17 يونيو: ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

الثلاثاء 18 يونيو: ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

الأربعاء 19 يونيو: رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

الخميس 20 يونيو: خامس أيام عيد الأضحى المبارك. 

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مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى

تشمل مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى عدة جوانب دينية واجتماعية، ومنها:

الصلاة: يبدأ الاحتفال بصلاة العيد، والتي تُقام في المساجد والساحات العامة. يجتمع المسلمون لأداء هذه الصلاة في جو من الروحانية والتكافل.

الأضحية: يقوم المسلمون بذبح الأضاحي، مثل الخراف أو الأبقار، في ذكرى تضحية إبراهيم. يتم توزيع لحم الأضاحي على الأقارب والفقراء والمحتاجين، مما يعزز روح التعاون والتكافل الاجتماعي. 

زيارة الأهل والأصدقاء: يعد عيد الأضحى فرصة لتقوية العلاقات الأسرية والاجتماعية. يتبادل الناس الزيارات والتهاني، ويقدمون الهدايا والحلوى، مما يضفي جوًا من الفرح والسعادة.

العطاء والإحسان: يُشجع المسلمون في هذا العيد على تقديم الصدقات ومساعدة المحتاجين. تعد هذه الأعمال من القيم الأساسية التي يعززها عيد الأضحى.

أهمية عيد الأضحى

يحمل عيد الأضحى معانٍ دينية وروحانية عميقة. فهو يذكر المسلمين بأهمية الطاعة والامتثال لأوامر الله، ويعزز قيم الإحسان والتضحية والتكافل الاجتماعي. كما أن العيد يمثل فرصة للتأمل في القيم الإسلامية والتجديد الروحي.

عيد الأضحى المبارك هو مناسبة عظيمة تجمع بين العبادة والفرح، وتؤكد أهمية التضحية والعطاء في سبيل الله. يجسد هذا العيد أسمى معاني الإيمان والإخلاص، ويعزز الروابط الأسرية والاجتماعية، مما يجعله من أبرز الأعياد في الإسلام.

تعود تسمية عيد الأضحى إلى قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام، عندما أمره الله بذبح ابنه إسماعيل كتضحية. وقبل أن ينفذ الأمر، فدى الله إسماعيل بكبش عظيم، فأصبح ذلك رمزًا للتضحية والطاعة لله. ومن هنا جاء اسم "عيد الأضحى" أو "عيد التضحية".

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