بعد فشل إنهاء إجراءت السفر.. "ميكالى" غاضب من ضياع فرصة مواجهة أوكرانيا

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة، عن حالة الغضب الشديد التى انتابت البرازيلى روجييرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، بسبب فشل مسئولى اتحاد الكرة للمرة الثانية فى إنهاء اجراءت سفر المنتخب الأوليمبى إلى أوروبا لخوض مباراة ودية أو اثنين أمام أحد منتخبات اوروبا بهدف تنوع الاحتكاك لدى لاعبى الفريق، استعدادا للمشاركة فى أوليمبياد باريس 2024 التى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين.

وشدد المصدر في تصريحات لـ"الدستور"، أن غضب ميكالى ازداد بعد فشل رجال الجبلاية للمرة الثانية فى انهاء الاتفاق على خوض معسكر خارجى وتحديدا فى اسبانيا، يتخلله مباراتين وديتين أمام منتخب أوكرانيا، حيث سبق أن اكتفى المنتخب الاوليمبى بخوض معسكر مغلق فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر يناير الماضى دون خوض اى مواجهات ودية، وتكرر الأمر فى المعسكر الحالى بخوض مباراتين امام منتخب كوت ديفوار الأوليمبى البعيد عن الصورة تماما بسبب عدم وجود أى ارتباط لديه مستقبلا.

وتمسك منتخب أوكرانيا الأوليمبى بمواجهة نظيره المصرى، كنوع من الاحتكاك بمنتخب عربى فى ظل وجودها فى مجموعة تضم المغرب معها، الأمر الذى دفعه مسئوليها لمخاطبة اتحاد الكرة المصرى من أجل مواجهة المنتخب الأوليمبى فى إسبانيا، وكانت هناك موافقة مبدئية، لكن الجهاز الإداري للمنتخب ومسئولى الجبلاية فشلا فى استخراج تأشيرات للبعثة، ومن ثم فشلت المباراة الودية وتم الاكتفاء بمواجهة منتخب كوت ديفوار الغير مشارك فى اوليمبياد باريس .

ورغم محاولات ميكالى على مدار الفترة الماضية مع رجال الجبلاية من أجل تنفيذ وعدهم له بخوض 6 وديات على الأقل مع مدارس مختلفة على مستوى العالم، إلا ان كل هذه المحاولات كان مصيرها التجاهل من قبل أعضاء الجبلاية .