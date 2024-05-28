الجميع يُهاجم "نتنياهو".. صراع الجبهات يجتاح الداخل الإسرائيلى (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا بعنوان "نتنياهو يُهاجم من الجميع بسبب فشله الذريع.. صراع جديد في الداخل الإسرائيلي".

صراع يطفو على السطح بين جبهة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومعسكر زعيم المعارضة يائير لابيد، ومعه عضو المجلس بيني جانتس، عنوانه فشل حكومة نتنياهو في تحقيق أي نجاحات في قطاع غزة، وإقرار خطة اليوم التالي للحرب في القطاع.

وكشف زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، عن أنه سيبحث مع رؤساء أحزاب معارضة آخرين تشكيل حكومة بديلة لحكومة نتنياهو، من أجل إنقاذ إسرائيل من الفشل الكبير، نتيجة سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي للبلاد طيلة الأشهر الماضية، مؤكدًا أنه سيفعل كل ما يلزم للإطاحة بنتنياهو وحكومته.

ووصف لابيد رئيس الوزاء الإسرائيلي بأنه غير شرعي، واتهمه بارتكاب العديد من الكوارث التي أضرت بإسرائيل داخليًا وخارجيًا، زاعمًا أنه لن يتحقق أي نجاح في حرب غزة طالما نتنياهو بقي في الحكم.