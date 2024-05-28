الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بتكلفة تصل لـ 97 مليون جنيه.. افتتاح مسجد "الطنبغا المارداني" بالدرب الأحمر

مسجد الطنبغا الماردانى
مسجد الطنبغا الماردانى

افتتحت وزارة السياحة والآثار منذ قليل، مسجد الطنبغا الماردانى بمنطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور سفراء الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ووفد من مؤسسة الآغا خان الثقافية وبحضور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وبدأ مشروع  تطوير وترميم  مسجد الطنبغا الماردانى فى عام 2018 بدعم من الاتحاد الأوروبي ومؤسس الآغا خان وتحت إشراف المجلس الأعلى للآثار وقد بدأ مشروع ترميم المسجد على مرحلتين الأولى من 2018 حتى عام 2021 بتكلفة وصلت إلى 65 مليون جنيه وتعتبر المرحلة الأصعب فى المشروع حسب وصف شريف عريان مدير مؤسسة الآغا خان الثقافي.

ولفت إلى أن هذه المرحلة تضمنت محراب المسجد وترميم الأعمدة والنقوش بداخله وإعادتها إلى سيرتها الأولى.

أما المرحلة الثانية من المشروع فقد بدأت عام 2021 إلى أن تم الانتهاء منها العام الحالى وقد وصلت إلى 32 مليون جنيه وتكلفتها أقل نظرا لأنها تضمنت الترميم خارج صحن المسجد.

ويضيف الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام لمجلس الأعلى للآثار، إلى أن العديد من المشروعات الأثرية القائمة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة وهناك مشروعات قيد الدراسة، لافتا إلى أن افتتاح مسجد الطنبغا الماردانى يعد إضافة إلى المواقع الأثرية بمسار الدرب الأحمر الذى يعد من المسارات السياحية داخل القاهرة والتى تعمل على تحسين التجربة السياحية كما تخدم مشروع القاهره لتكون مقصدا مستقل.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن مؤسسة الآغا خان بالتعاون مع حديقة الأزهر للإشراف على مسار الدرب الأحمر الذى يبدأ من منطقة باب وزير للتعرف على الآثار الإسلامية والقاهرة الفاطمية فهذه المنطقة زاخرة بالمواقع الأثرية ذات الأهمية التاريخية.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن ترميم المشروعات الأثرية يتم بطريقة علمية ودار الأثر قبل إجراء أى أعمال ترميم عليه.

مسجد الطنبغا الماردانى الدرب الاحمر مؤسسة الاغا خان الثقافية الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الاتحاد الأوروبي

مواد متعلقة

السيمفونية التاسعة لبيتهوفن تدوي بالمتحف القومي للحضارة المصرية

«الدستور» تكشف استعدادات الوزارات والجهات المعنية لانطلاق موسم الحج 2024

أسعار التصوير الجديدة للمصريين والأجانب بالمتحف القومى للحضارة

غرفة سياحة الغوص والأنشطة البخارية تعلن عن تشكيل مجلسها الجديد

تعاون بين مصر والصين فى المجال الاثرى وتسجيل المواقع الاثرية

آخر موعد للتقديم بمسابقة وزارة التربية والتعليم 2024

المتحف القومي للحضارة المصرية يشارك في المهرجان الدولي "إنتيرميوزيوم 2024" بالعاصمة الروسية

اتحاد الكتاب والصحفيين الإسبان يمنح "حواس" جائزة رجل العام

الأكثر قراءة

عاجل.. اتصالات لحل أزمة انضمام لاعبى الأهلي إلى معسكر المنتخب

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

التحفظ على نجل الفنان أحمد رزق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب