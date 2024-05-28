بتكلفة تصل لـ 97 مليون جنيه.. افتتاح مسجد "الطنبغا المارداني" بالدرب الأحمر

افتتحت وزارة السياحة والآثار منذ قليل، مسجد الطنبغا الماردانى بمنطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور سفراء الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ووفد من مؤسسة الآغا خان الثقافية وبحضور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وبدأ مشروع تطوير وترميم مسجد الطنبغا الماردانى فى عام 2018 بدعم من الاتحاد الأوروبي ومؤسس الآغا خان وتحت إشراف المجلس الأعلى للآثار وقد بدأ مشروع ترميم المسجد على مرحلتين الأولى من 2018 حتى عام 2021 بتكلفة وصلت إلى 65 مليون جنيه وتعتبر المرحلة الأصعب فى المشروع حسب وصف شريف عريان مدير مؤسسة الآغا خان الثقافي.

ولفت إلى أن هذه المرحلة تضمنت محراب المسجد وترميم الأعمدة والنقوش بداخله وإعادتها إلى سيرتها الأولى.

أما المرحلة الثانية من المشروع فقد بدأت عام 2021 إلى أن تم الانتهاء منها العام الحالى وقد وصلت إلى 32 مليون جنيه وتكلفتها أقل نظرا لأنها تضمنت الترميم خارج صحن المسجد.

ويضيف الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام لمجلس الأعلى للآثار، إلى أن العديد من المشروعات الأثرية القائمة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة وهناك مشروعات قيد الدراسة، لافتا إلى أن افتتاح مسجد الطنبغا الماردانى يعد إضافة إلى المواقع الأثرية بمسار الدرب الأحمر الذى يعد من المسارات السياحية داخل القاهرة والتى تعمل على تحسين التجربة السياحية كما تخدم مشروع القاهره لتكون مقصدا مستقل.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن مؤسسة الآغا خان بالتعاون مع حديقة الأزهر للإشراف على مسار الدرب الأحمر الذى يبدأ من منطقة باب وزير للتعرف على الآثار الإسلامية والقاهرة الفاطمية فهذه المنطقة زاخرة بالمواقع الأثرية ذات الأهمية التاريخية.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن ترميم المشروعات الأثرية يتم بطريقة علمية ودار الأثر قبل إجراء أى أعمال ترميم عليه.