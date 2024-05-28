باحثة: تصاعد الرفض الشعبى الأمريكى ضد الممارسات الصهيونية فى غزة

قالت الدكتورة نهى بكر، عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي أو أي معاهدات رسمية، وهذه الصورة الذهنية عن إسرائيل ترسخت بالعقول بعد هروبها من تنفيذ قرارات العدل الدولية والجنائية بشأن الأحداث بغزة.

الحرب على غزة



وأكدت الدكتورة نهى بكر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن الانتخابات في أمريكا ظرف استثنائي، لذا لن نجد من المرشحين للانتخابات الأمريكية صوتا مرتفعا يؤكد وقف الدعم الأمريكي الإسرائيلي بشكل قطعي وحازم.

الممارسات الصهيونية

وأضافت أن الرفض الشعبي الأمريكي يتصاعد رفضًا للسياسات الصهيونية في قطاع غزة، ولكن مازالت تصريحات أمريكا مخالفة لموقفها ودعمها لإسرائيل باستمرار.

من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 36096 شهيدا و81136 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 46 شهيدا و110 مصابين خلال 24 ساعة.