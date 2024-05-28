الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير: أكثر من 160 مجزرة ارتكبها الاحتلال فى غزة منذ 7 أكتوبر

أيمن سمير
أيمن سمير

قال الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن الجيش الصهيوني ارتكب أكثر من 160 مجزرة في قطاع غزة على مدار شهور من اندلاع الحرب.

هروب إسرائيل من القرارات الدولية 

وأكد أيمن سمير، خلال مداخلة هاتفية عبر "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل استخدمت أسلحة ثقيلة في هذه الحرب، وبالتالي تصريحات إسرائيل متضاربة وكاذبة طوال الوقت.

وأشار إلى أن إسرائيل منذ نشأتها تتصرف وكأنها دولة فوق القانون، وبالتالي من الطبيعي والمتوقع ألا تلتزم إسرائيل بأي معاهدات أو قرارات دولية وعالمية.

الصحة الفلسطينية 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 36096 شهيدا و81136 مصابا منذ 7 أكتوبر. 

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 46 شهيدا و110 مصابين خلال 24 ساعة.

أيمن سمير اكسترا نيوز تصريحات إسرائيل المتضاربة قناة اكسترا نيوز خبير علاقات دولية

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