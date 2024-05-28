إعلام فلسطينى: غارة جديدة لطيران الاحتلال استهدفت محيط تل زعرب غرب رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة جديدة على محيط تل زعرب غرب مدينة رفح الفلسطينية؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".



في سياق آخر، أكدت لجنة الطوارئ برفح الفلسطينية، أن جريمة الاحتلال في منطقة مواصي غرب مدينة رفح الفلسطينية إبادة جماعية جديدة تضاف إلى سجله الإرهابي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقالت لجنة الطوارئ برفح الفلسطينية إن الاحتلال ضرب بسلوكه جميع قرارات محكمة العدل الدولية عرض الحائط.