الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام فلسطينى: غارة جديدة لطيران الاحتلال استهدفت محيط تل زعرب غرب رفح

طيران الاحتلال الإسرائيلي
طيران الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة جديدة على محيط تل زعرب غرب مدينة رفح الفلسطينية؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
 

في سياق آخر، أكدت لجنة الطوارئ برفح الفلسطينية، أن جريمة الاحتلال في منطقة مواصي غرب مدينة رفح الفلسطينية إبادة جماعية جديدة تضاف إلى سجله الإرهابي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقالت لجنة الطوارئ برفح الفلسطينية إن الاحتلال ضرب بسلوكه جميع قرارات محكمة العدل الدولية عرض الحائط.

القاهرة الإخبارية رفح تل زعرب الاحتلال غارة

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