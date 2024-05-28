قصواء الخلالى: الكيان الصهيونى "مفضوح" على مستوى العالم بمجازره الدموية (فيديو)

أعربت الإعلامية قصواء الخلالي، عن استيائها من تصاعد المشاهد الدموية داخل الأراضي الفلسطينية، ومواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي لممارساته الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، فضلًا عن فشل محاولات التهدئة أو التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ومدينة رفح الفلسطينية؛ بسبب تجاوز الحكومة الصهيونية لجميع القوانين الدولية.

وأكدت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي، أن مصدرًا أمنيًا نفى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن استشهاد جندي آخر في حادث الحدود برفح.

وأضافت أن الكيان الصهيوني بقيادة رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتيناهو أصبح مفضوحًا على مستوى العالم؛ بسبب مجازره الدموية التي يرتكبها بحق الأبرياء الفلسطينيين.