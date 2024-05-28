الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أيمن الرقب: خلافات الحكومة لا تهم نتنياهو ويبحث فقط عن استمرار الحرب

الدكتور أيمن الرقب
الدكتور أيمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن من استمع إلى كلمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكنيست أمس يعلم أن التناقضات في الحكومة لن تفضي إلى متغيرات مهمة جدًا، حيث إنه يصر على إكمال الحرب على غزة دون أدنى شك، وكل ما يحدث من إرهاصات في خلافات بينه وبين الوزير في حكومة الحرب بيني جانتس أو وزير الدفاع يوآف جالانت لا تهمه.

وأضاف الرقب، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن نتنياهو يعتمد أن لديه حكومة قوية، ولم تكن بهذا الاستقرار منذ 10 سنوات، ولن يستغني عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريش، وبالتالي بالنسبة له الحكومة مستقرة.

وتابع: "نتنياهو يرى أن الحرب يجب أن تستمر ويجب أن يبقى في الحكم حتى نهاية فترته القانونية في نوفمبر 2026، وبالتالي سيختار بن غفير وسموتريش خاصة أنهما لم يبيعاه خلال الأربع جولات انتخابية السابقة، بينما يعلم أن جانتس سيتركه في أي لحظة".

أيمن الرقب الدكتور أيمن الرقب استاذ العلوم السياسية بنيامين نتنياهو الكنيسة بيني جانتس

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