الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد موسى: الشعب المصرى يتحول إلى جيش عندما يشعر بوجود تهديدات للوطن

أحمد موسي
أحمد موسي

قال  الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خرج بالأمس وتحدث في ثلاثة أشياء “الخبز، البنزين، الكهرباء”، والإجراءات التي سوف تتبع خلال الفترة المقبلة. 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الشعب المصري يتحول إلى جيش عندما يشعر بوجود تهديدات للوطن، معقبا:" المائة مليون مواطن مصري يتشالوا على الرأس، لا أحد فكر بالأمس فيما قاله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتحول الشعب المصري بالأمس إلى جيش بعد إعلان وفاة الشهيد البطل عبدالله رمضان". 

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن كل مصري حزين على الشهيد البطل عبدالله رمضان والجميع فخورون به.

أحمد موسى مصطفى مدبولى الشهيد عبدالله رمضان رفح الفلسطينية القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

عاجل.. اتصالات لحل أزمة انضمام لاعبى الأهلي إلى معسكر المنتخب

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

التحفظ على نجل الفنان أحمد رزق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب