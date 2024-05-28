أحمد موسى: الشعب المصرى يتحول إلى جيش عندما يشعر بوجود تهديدات للوطن

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خرج بالأمس وتحدث في ثلاثة أشياء “الخبز، البنزين، الكهرباء”، والإجراءات التي سوف تتبع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الشعب المصري يتحول إلى جيش عندما يشعر بوجود تهديدات للوطن، معقبا:" المائة مليون مواطن مصري يتشالوا على الرأس، لا أحد فكر بالأمس فيما قاله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتحول الشعب المصري بالأمس إلى جيش بعد إعلان وفاة الشهيد البطل عبدالله رمضان".

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن كل مصري حزين على الشهيد البطل عبدالله رمضان والجميع فخورون به.