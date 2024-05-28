الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام إسرائيلى: هناك إمكانية لإجراء مفاوضات على إنهاء الحرب بغزة

حكومة الحرب الإسرائيلية
حكومة الحرب الإسرائيلية

أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن عددًا من وزراء حكومة الحرب الإسرائيلية يرون إمكانية إجراء مفاوضات على إنهاء الحرب في قطاع غزة؛ وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق آخر، قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، الباحث في الشأن الإسرائيلي، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مأزق حقيقي في ظل الشروط الستة التي وضعها الوزير في حكومة الحرب بيني جانتس، والتي خصص لتنفيذها 20 يومًا مر نصفها، وبالتالي "نتنياهو" في مأزق حقيقي، ويحاول أن يستبق هذه الخطوة بحل مجلس الحرب خشية أن يطالب وزيرا الأمن القومي  إيتمار بن غفير والمالية  بتسلئيل سموتريش بدخول مجلس الحرب.

وأضاف "أنور"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن مجلس الحرب خماسي، وهناك عضو بارز وهو "جانتس" يهدد بالانسحاب، وعضو آخر وهو الوزير في مجلس الحرب والحكومة الموسعة جادي أيزنكوت يهدد بالانسحاب. 

القاهرة الإخبارية مفاوضات إنهاء الحرب قطاع غزة حكومة الحرب

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