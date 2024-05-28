الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سامية قدرى: جائزة الدولة للتفوق تدفعني لخدمة البحث العلمي

د. سامية قدرى
د. سامية قدرى

أعربت د.سامية قدرى، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس عن سعادتها بالفوز بـ جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية عن مجمل أعمالها، مؤكدة أن التكريم بهذه الجائزة شرف كبير لها، ويدفعها إلى السعى دائمًا لتشريف مصر وتخصصها من أجل خدمة تلاميذها والبحث العلمي.

وبسؤالها حول مؤلفاتها الجديدة، قالت قدري لـ"الدستور"، إن آخر كتاب صدر لها منذ عامين كان بعنوان "سوسيولوجيا المكان"، لافتة إلى أن لها كتاب تحت الطبع عن الفن بعنوان "من الفلسلفة لعلم الاجتماع"

وجاءت قائمة الفائزين بجوائز الدولة للتفوق حيث حصل عليها فى مجال الفنون كل من د.وليد سيف، والمعماري حمدي السطوحي وحصل عليها فى مجال الآداب، كل من الكاتب عبد الرحيم كمال والدكتورة عزة بدر وفاز بها في مجال العلوم الاجتماعية كل من د.أمنية حلمي والدكتورة سامية قدري والدكتور حامد عيد.

أعلنت د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، رئيس المجلس الأعلى للثقافة-، أسماء الفائزين بجوائز الدولة "النيل والتقديرية والتفوق  والتشجيعية"، في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. وشملت الجوائز فئات "النيل" و"التقديرية" و"التفوق".

كما تم الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للثقافة السبعين.

وقالت وزيرة الثقافة:"أهنئ من صميم قلبي جميع الفائزين بجوائز الدولة هذا العام، وشكرًا لكم على جهودكم المُخلصة وإبداعكم المتميز الذي يُثري حياتنا ويُسهم في بناء مستقبل مشرق لمصر".

وتابعت "إنّ إنجازاتكم تُمثل مصدر إلهام للأجيال القادمة، وحافزًا لهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء في مختلف المجالات، كما أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لجميع أعضاء لجان التحكيم، الذين بذلوا جهودًا كبيرة ودقيقة في تقييم الأعمال المُقدمة واختيار الفائزين".

وسامية قدري أستاذة قسم الاجتماع كلية البنات، دكتوراه كليّة البنات ماجستير معهد العلوم الاجتماعيّة لاهاى - هولندا، ولها العديد من الدراسات والبحوث فى مجال المرأة والتنميّة، آخر إصداراتها كتاب بعنوان (الجسد بين الحداثة وما بعد الحداثة) الهيئة المصريّة العامة للكتاب، وآخر كتابين تحت الطبع (مقدمة فى علم الاجتماع)،و (نظرية بعد نظرية)، المركز القومى للترجمة.

الدكتورة سامية قدرى جامعة عين شمس علم الاجتماع جائزه الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية الفلسفة سوسيولوجيا المكان

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