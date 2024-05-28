الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخارجية الأمريكية: لا نزال نُقيم ما إذا كانت إسرائيل قد تجاوزت الخط الأحمر فى رفح

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها لا تزال تُقيم ما إذا كانت إسرائيل قد تجاوزت الخط الأحمر للرئيس الأمريكي جو بايدن في رفح الفلسطينية؛ وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستراقب نتائج التحقيق الإسرائيلي في الغارة القاتلة والحريق الذي أعقبها في رفح عن كثب، مضيفًا أن النتائج يجب أن "تُعرض علينا بصراحة وشفافية".

وقال ميلر  خلال مؤتمر صحفي: "نشعر بحزن عميق بسبب الخسارة المأساوية في الأرواح في رفح خلال عطلة نهاية الأسبوع"، واصفًا الصور من مكان الحادث بأنها تفطر القلب.

وقال إن الولايات المتحدة ستحجب تقييماتها حتى ترى النتائج النهائية للتحقيق الإسرائيلي.

القاهرة الإخبارية بايدن رفح إسرائيل الخط الاحمر

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