مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى محافظات مصر

يبحث الملايين عن مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 29-5-2024 في محافظات مصر لرغبتهم في أداء الفرائض الخمس في أوقاتها خاصة مع اقتراب موسم الحج لهذا العام 1445/2024 والذي يطمع فيه الجميع في غفران الذنوب والمعاصي والقرب من الجنة والبعد عن النار.



مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 29-5-2024 في محافظات مصر

ننشر في السطور التالية مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 29-5-2024 في محافظات الموافق 21 من شهر ذي القعدة 1445 وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي والذي يحدد توقيت الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية وجاءت توقيتات الصلاة كما يلي:-



موعد الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:12 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:51 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:27 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:48 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:19 مساءا.

موعد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:13 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:58 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:37 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:58 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:30 مساءا.

موعد الصلاة في الجيزة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:13 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:52 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:29 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:50 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:21 مساءا.

موعد الصلاة في الفيوم

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:17 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:54 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:29 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:50 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:20 مساءا.

موعد الصلاة في قنا

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:21 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:46 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:13 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:35 مساءا.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:01 مساءا.

اقرأ المزيد

كيفية صلاة الجنازة