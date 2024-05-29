سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى الأربعاء 29-5-2024 في مصر

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 29-5-2024 في مصر في كافة البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية المحدثة، وذلك مع اقتراب مراجعة صندوق النقد الدولي الثالثة والتي ستتم في شهر يونيو المقبل، حيث يشهد الاقتصاد المصري استقرار نوعي عقب دخول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 29-5-2024 في مصر

يشهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 29-5-2024 حالة من الاستقرار في أسعار البيع والشراء في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري، وفقا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها وفقا لمبادئ العرض والطلب حيث جاءت كما يلي:-

الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 47.12 جنيه للشراء و47.22 جنيه للبيع.

الدولار في بنك الإسكندرية إلى نحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

الدولار في بنك القاهرة بنحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في مصر 2024

في المصرف العربي الدولي وصل الدولار الأمريكي إلى نحو 46.85 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع.

في البنك العقاري المصري يتداول الدولار الأمريكي بنحو 47.33 جنيه للشراء و47.43 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني سجل الدولار الأمريكي نحو 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

في البنك المتحد سجل الدولار نحو 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار نحو 47.45 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

الدولار في بنك مصر بنحو 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.



أسعار العملات في مصر اليوم

قيمة اليورو الأوروبي بنحو 51.65 جنيه للشراء و51.78 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني بنحو 60.67 جنيه للشراء و60.83 جنيه للبيع.

الريال السعودي عند مستوى 12.65 جنيه للشراء و12.68 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي بنحو 154.60 جنيه للشراء و155.22 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي بنحو 12.92 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع.

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