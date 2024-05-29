الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 29-5-2024

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

يتصدر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 29-5-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري كافة محركات البحث مع موسم الحج وبدأ سفر حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي السعودية ورغبتهم في توفير عملة سعودية تكفي أيام رحلة الحج مع توافر مصاريف الهدي والإقامة.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29-5-2024

استقر في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29-5-2024 في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري مع الإقبال على الشراء العملة السعودية مع موسم الحج 1445/2024 حيث جاءت أسعار الصرف كما يلي:-

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.56 جنيه للشراء و12.59 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB إلى نحو 12.57 جنيه للشراء و12.66 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 12.63 جنيه للشراء و12.66 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في بنك قناة السويس عند مستوى 12.54 جنيه للشراء و12.63 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر

في البنك الأهلي المصري سجل الريال السعودي نحو 12.63 جنيه للشراء و12.66 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي وصل الريال السعودي إلى نحو 12.68 جنيه للشراء و12.71 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس سجل الريال نحو 12.37 جنيه للشراء و12.45 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية سجل الريال نحو 12.63 جنيه للشراء و12.66 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجلت العملة الأمريكية في البنوك السعودية نحو 3 ريالات بما يعادل نحو 0.27 دولار لكل ريال وذلك وفقا لبيان البنك السعودي المركزي.

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أسعار العملات في مصر اليوم

قيمة اليورو الأوروبي بنحو 51.65 جنيه للشراء و51.78 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني بنحو 60.67 جنيه للشراء و60.83 جنيه للبيع.

الريال السعودي عند مستوى 12.65 جنيه للشراء و12.68 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي بنحو 154.60 جنيه للشراء و155.22 جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتي بنحو 12.92 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع.

 

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