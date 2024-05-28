الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس كتلة الحوار: عودة الحوار الوطنى قرار سياسى مهم ورسالة للداخل والخارج

الدكتور باسل عادل
الدكتور باسل عادل

قال الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، إن عودة جلسات الحوار الوطنى قرار سياسى مهم ومتميز، بعد فترة خمول وهى رسالة مهمة للداخل والخارج.

وأضاف عادل، اليوم الثلاثاء، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر قناة الحياة، أن الرسالة تقول للخارج هذه هى المعارضة والصف المصرى كله متوحد والجميع على نفس الترابيزة رغم أنهم فى الأصل فرقاء ومعارضة ولديهم وجهات نظر مختلفة، لكن فى هذا الأمر سيكونون على قلب رجل واحد.

وتابع: "الحوار الوطنى خلف الدولة ويدافع عن قراراتها الخاصة بملف الأمن القومى المصرى، حيث يجتمع الجميع فى مكان واحد يتحدثون بلسان الدولة، أما عن الشأن الداخلى فهو يقوم بعمل مراجعة للتوصيات والمخرجات، لأن الناس طالبت بمعرفة ما حدث فى الحوار الوطنى".

وأكد باسل عادل أن "الحوار الوطنى حالة يجب أن تستمر، والدولة بها حوار، ونحن فى حاجة لأن نثق فى بعض، ونريد مصلحة الدولة".

الحياة اليوم الحوار الوطنى الأمن القومي المصري مصلحة الدولة الشأن الداخلي

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