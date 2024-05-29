تتصدر صيغ دعاء الفجر.. أذكار الصباح اليوم الأربعاء 29-5-2024 الموافق 21 من شهر ذي القعدة 1445 محركات البحث العالمية وذلك مع اقتراب موسم الحج ورغبة الملايين من المسلمين في إحياء ساعات الليل المتأخرة لطلب الرزق والفرج والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية.

دعاء الفجر مكتوب اليوم الأربعاء 29-5-2024

صيغ دعاء الفجر مكتوب اليوم الأربعاء 29-5-2024 محور اهتمام الملايين من المسلمين من كافة بقاع الأرض لزيادة الرزق والفرج والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية وذلك مع اقتراب الأيام الأولى من شهر ذي الحجة 1445 والتي يكون فيها الدعاء مستجاب حيث جاءت الصيغ الواردة في أمهات الكتب كما يلي:-

اللهم إني أسألك أن تشفي من اتبعه مرضه.. وتأخر شفاءه.. وقل دواءه.. وأنت عونه وشفاؤه.. اللهم أفرغ علينا صبرا.. وأربط على قلوبنا.. ولا تكلنا لأنفسنا طرفه عين.. وتولنا برحمتك الواسعة.. وإحسانك العظيم ولطفك الجميل.. ويسر لنا كل أمر عسير.

اللهم يارب في هذا الفجر لا تكسر قلب من دعاءك وهو ينتظر منك فرج قريب.. اللهم أبسط علينا من بركاتك.. ورحمتك وفضلك ورزقك.. اللهم يا من انشق الفجر بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه.. اجعل يومنا هذا حافلا بكل خير.

اللهم أنت المعطي لمن دعاك.. يا من تراني ولا أراك.. وترزقني ولا أبلغ ثناك.. اجعل لنا من كل دعوة إجابة.. وبلغنا رضاك.. اللهم أبعد عنا أذى الدنيا وحيرة النفس وحزن الليل.. وبكاء القلب.. وموت الضمير وسوء الخاتمة.

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 29-5-2024

اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله.. ولا إله إلا الله وحده.. لا شريك له.. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.. اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده واعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.. واعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر.

اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري.. لا إله إلا أنت.. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر واعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات.

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