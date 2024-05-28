قرابة 14.5 مليون نسمة.. كم عدد سكان فلسطين 2024 قبل وبعد الاحتلال؟

تثير قضية عدد سكان فلسطين اهتمام الكثير في ظل الأحداث الجارية والتطورات السكانية من خلال الجهود المستمرة لجمع البيانات، يمكننا فهم التغيرات الديموغرافية في فلسطين قبل وبعد الاحتلال، والتي تلعب دورًا حيويًا في تشكيل المنظر الديموغرافي للمنطقة.

التعداد الحالي لسكان فلسطين 2024

وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ تعداد الفلسطينيين في منتصف عام 2023 ما يقارب 14.5 مليون نسمة، ومن بينهم 5.84 مليون مواطن داخل فلسطين. تتوزع هذه الأعداد بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

في الضفة الغربية، يقدر عدد السكان بحوالي 3.25 مليون شخص، منهم 1.65 مليون من الذكور و1.60 مليون من الإناث.

أما في قطاع غزة، يبلغ عدد السكان حوالي 3.23 مليون نسمة، مع 1.10 مليون أنثى و1.13 مليون ذكر.

عدد سكان فلسطين قبل الاحتلال

قبل الاحتلال، تم إجراء عدة تعدادات توضح حجم السكان الفلسطيني، في عام 1961، تم حصر السكان في الضفة الغربية، وكانت النتيجة تشير إلى وجود 805 ألف نسمة.

أثناء الاحتلال في عام 1967، جرى تقدير عدد السكان حيث بلغ 603 ألف فلسطيني في الضفة الغربية، وحوالي 362 ألف في قطاع غزة، بالإضافة إلى حوالي 400 ألف نسمة تم تهجيرهم بعد الاحتلال.

معدلات التعدادات

يظهر التحليل الديموغرافي أن المجتمع الفلسطيني يعاني من هيكل عمري شاب، حيث يشكل الشباب نسبة كبيرة من السكان، فنسبة الشباب (أقل من 15 عامًا) تبلغ 37% من إجمالي السكان، وتزيد إلى 40% في قطاع غزة و35% في الضفة الغربية، بالمقابل، يبلغ متوسط العمر 65 عامًا فقط لنسبة 4% من السكان، تتوزع بين 3% في قطاع غزة و4% في الضفة الغربية.

باختصار، فإن التعداد السكاني في فلسطين يعكس الأثر الكبير للأحداث التاريخية على التغيرات الديموغرافية. وتظهر الأرقام الحالية والسابقة أن المجتمع الفلسطيني يواجه تحديات هيكلية في تكوينه العمري، مما يتطلب اهتمامًا مستمرًا بالتنمية ورعاية الشباب وتوفير فرص العمل والتعليم.