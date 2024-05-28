الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مها عبدالناصر: الموقف المصرى ثابت منذ بدية العدوان الغاشم على غزة

مها عبد الناصر
مها عبد الناصر

قالت مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، إنه منذ اليوم الأول من الحرب الغاشمة على غزة ونحن نرى أن الدور المصرى جيد جدا والموقف ثابت من رفض التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية.

وأضافت مها عبد الناصر، اليوم الثلاثاء، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر قناة الحياة: نحن كحزب وافقنا على التحركات المصرية لدعم القضية الفلسطينية وأن يكون موقفنا ثابت بهذا الشكل، لافتة إلى أن إسرائيل أو أمريكا يعملون على إشعال المنطقة، وأصبح العالم رهينة تجار السلاح الذين يسعون لإشعال هذه المنطقة.

وطالبت بالضغط المصرى بشكل زائد على إسرائيل، موضحة أن كل محاولة منهم تسعى لجر الدولة المصرية، معقبة: “سعيدة بالحراك الشعبى فى العالم وبعض الحكومات فى أوروبا لدعم القضية الفلسطينية والذى يمثل ضغط على إسرائيل”.

وأكدت مها عبد الناصر أنه من المهم أن توقف أمريكا دعمها المستمر لإسرائيل بترسانة الأسلحة التى تضرب بها الشعب الأعزل.

وعن دور الحوار الوطنى، قالت: "هو نافذة مهمة للفرقاء ويجب أن يستمر بشكل دائم بين السلطة والمعارضة، ونختلف فى القضايا الداخلية ونتفق على قضايا الأمن القومى المصرى والرؤية الواحدة، تجاه القضية الفلسطينية".

الحياة اليوم القضية الفلسطينية الحرب الغاشمة غزة الدور المصري التهجير

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