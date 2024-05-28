برلمانى: زيارة السيسى للصين تسهم فى تعزيز التعاون وتدعيم العلاقات

أشادت نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري بزيارة الرئيس السيسي للصين تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جينبينج، لافتة إلي أنها تؤكد قوة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت العسيلي، في بيان إن زيارة السيسي للصين تؤكد مدى أهمية الدور المصري ومحوريته على خريطة السياسة الخارجية إضافة إلي أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات اقتصادية قوية، فالصين شريك تجارى مهم لمصر، والقيادة المصرية لديها حرص على جذب مزيد من الاستثمارات الصينية في مجالات التصنيع، ونقل التكنولوجيا، وتدريب العمالة الماهرة في مختلف المجالات.

وأضافت عضو النواب، أن التعاون المثمر بين البلدين خلال السنوات الأخيرة ساهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في العلاقات الثنائية، وانعكس ذلك جليًا على حركة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ونجاح الشراكة الاستراتيجية التنموية الشاملة بينهما.

أشارت العسيلي إلى أن الزيارة تسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين كونها تشتمل على لقاءات عدة سيعقدها الرئيس مع كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات متعددة، تعزيزًا للاستثمارات الصينية المباشرة في مصر، بما يسهم في توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا الصينية إلى مصر، خصوصا أن مصر والصين ضمن مجموعة البركس.

وأوضحت النائبة أهمية الزيارة الرئيس السيسي للصين في تحقيق المصالح المشتركة خصوصا بعد انضمام مصر لشبكة طريق الحرير، وهو الذي يربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا مما يزيد حجم الاستثمارات الصينية في بناء مصر الجديدة، وتحقيق التعاون والمصالح المشتركة وتنمية مستقبلية.