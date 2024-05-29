تتصدر أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 29-5-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر كافة محركات البحث، وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية الناتج عن التغييرات المناخية التي تشهدها البلاد، ويتم رصدها من خلال صور الأقمار الصناعية التي يتم تحليلها في الهيئة القومية للأرصاد الجوية.

أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 29-5-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر

نعرض في السطور التالية حالة الطقس اليوم الأربعاء 29-5-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر وفقا لبيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية والذي يؤكد انخفاض درجات الحرارة بما يعادل درجتين ل 3 درجات على الأقل، حيث تشهد محافظات القاهرة الكبرى طقسا حارا خلال ساعات النهار وطقس معتدل خلال ساعات الليل.

فيما تشهد محافظات الصعيد طقس شديد الحرارة خلال الساعات النهار، خاصة ساعات الذروة من الساعة الحادية عشر ظهرا وحتى الساعة الرابعة عصرا وطقسا حار لطيف خلال ساعات الليل.



حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأربعاء 29-5-2024

تشهد محافظة الإسكندرية حالة من استقرار الحالة الجوية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع نشاط ملحوظ في حركة الرياح والتي تؤدي إلى تلطيف الجو في كافة أنحاء المحافظة مع الهواء القادم من البحر.

وأشارت الهيئة القومية للأرصاد الجوية إلى أن حالة البحر ستكون معتدلة من ارتفاع يتراوح من بين متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



درجات الحرارة في محافظات مصر اليوم الأربعاء 29-5-2024

درجة الحرارة في محافظة القاهرة العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة الوادي الجديد العظمى 32 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة سوهاج العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة قنا العظمى 41 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة أسوان العظمى 43 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة الإسماعيلية العظمى 32 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة مرسي مطروح العظمى 24 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة دمياط العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة بورسعيد العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

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