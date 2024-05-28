إزالة وإيقاف 12 حالة تعد ومخالفات بناء بمركزي مطاي والمنيا

نفذت الوحدات المحلية بمركزي مطاي والمنيا، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص أسفرت عن رصد وإزالة 12 حالة تعد ومخالفات بناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين.

وقال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وتأكيده على المتابعة المستمرة والوقوف الفورى لكافة أشكال التعدى ومخالفة القوانين المنظمه للبناء، مؤكدا رصد المخالفة والتعامل الفورى معها دون تقاعس تمكن حي غرب المدينة اليوم بحضور كل من دكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس المدينة، ووليد فرحان رئيس الحى وإيهاب محمود سكرتير الحى وقسم التنظيم، من رصد إيقاف أعمال صب لسقف بتقسيم شادى وإيقاف أعمال مبانى أساسات بالمهد بشونية المطاحن بمساحة ١٠٠متى وتم التحفظ على مواد البناء وتم إيقاف أعمال صب سقف بالدور الثالث العلوى مخالف بمساحة ١١٠ أمتار وتم التحفظ على معدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف البناء للقضاء على البناء العشوائي.

وأضاف رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه جرى تنفيذ حملة مكبرة بالقرى بحضور كل من نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحلية وقسم التنظيم والمتغيرات أسفرت عن رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ ٦ حالات تعدى بالبناء المخالف على أراضى زراعية بقرى دمشير وطوخ الخيل ونزلة حسين على مساحة ٢٦ ٩متر وتم التعامل الفورى معهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي وتنفيذ سلطة القانون.

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