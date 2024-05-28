الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية بقريتين ببني سويف

جانب من الإزالات
جانب من الإزالات

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة هاني الجويلي، عددا من الأنشطة الميدانية بهدف تكثيف الجهود في قطاع النظافة، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وصيانة شبكة المياه.

جرى تنفيذ حملة مكثفة لرفع القمامة والمخلفات من عدة مناطق رئيسية في المدينة تضمنت الحملة شوارع حي الزهور وكورنيش النيل، والطريق الدائري، وطريق السادات، والمدخل القبلي، وشارع حلمي الملط، وشارع حاتم رشدي، وشارع الروضة، وشارع عبد السلام عارف. كما شملت الحملة أيضا منطقة الحرافين بطريق السادات وقص وتهذيب الأشجار وعزق وتنظيف المسطحات الخضراء، بالإضافة إلى رفع المخلفات من مشتل عبد السلام عارف.

كما جرى تنفيذ أعمال نظافة في الوحدات القروية، حيث تم رفع القمامة والمخلفات من طريق مصرف المحيط بقرية إبشنا، ومدخل قرية باها، وطريق عجرة، والطريق الدائري بني هارون، والطريق السريع، في حين تمت صيانة كشافات الإنارة بقرية تزمنت الشرقية، مما ساهم في تحسين مستوى الإضاءة بشوارع القرية.

 

ومن ناحية أخرى، تم إزالة 10 حالات تعدي على الأرض الزراعية في قرية الحكامنة ببلفيا، كما تم إيقاف أعمال مخالفة بشارع سيد الجندي، حيث تم التحفظ على الخلاطة والتشوينات وإيداعها بمخازن الوحدة المحلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى ذلك، تم متابعة سير العمل بالوحدة الصحية بعزبة محجوبة التابعة لقرية باها، حيث تم التحقق من انتظام عمل الأطباء والتمريض، ورضا المواطنين عن الخدمة الصحية المقدمة في الوحدة الصحية بعزبة محجوبة.

بني سويف محافظ بني سويف الحكامنة بلفيا الأرض الزراعية

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