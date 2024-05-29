سعر الذهب اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى مصر للبيع والشراء

بتسأل الملايين من المواطنين عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 29-5-2024 في مصر للبيع والشراء، وذلك مع توترات جيوسياسية بسبب الأحداث الجارية في رفح الفلسطينية وتبادل إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والمصري والتي أسفرت عن استشهاد جندي من قوات التأمين وجاري التحقيق في الواقعة وفقا لبيان المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 29-5-2024 في مصر للبيع والشراء

تقدم السطور التالية سعر الذهب اليوم الأربعاء 29-5-2024 في مصر للبيع والشراء والتي تشهد ارتفاعا طفيفا في السوق المحلي على الرغم من تراجع سعر الأوقية بالبورصة العالمية بفعل عمليات جني الأرباح وتقلص احتمالات خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة وسط ترقب صدور بيانات التضخم الأمريكية الجمعة المقبلة.

وسجلت الأوقية نحو 2347 دولار بتراجع قيمته 8 دولارات وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 3150 جنيها، بتراجع قيمته 30 جنيها.

وجاءت أسعار الذهب في الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3600 جنيه.

بلغ سعر الشراء 3571.5 جنيه.

هبوط وصل إلى 11.5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3300 جنيه.

بلغ سعر الشراء 3273.75 جنيه.

هبوط وصل إلى 10.5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3150 جنيها.

بلغ سعر الشراء 3125 جنيها.

هبوط وصل إلى 10 نقاط.

سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 2700 جنيه.

بلغ سعر الشراء 2678.5 جنيه.

هبوط وصل إلى 8.5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 2100 جنيه.

بلغ سعر الشراء 2083.25 جنيه.

هبوط وصل إلى 6.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 1800 جنيه.

بلغ سعر الشراء 1785.75 جنيه.

هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 9 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 1350 جنيها.

بلغ سعر الشراء 1339.25 جنيه.

هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.

سعر الذهب بالدولار

جنيه الذهب في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 25200 جنيه.

بلغ سعر الشراء 25000 جنيه.

هبوط وصل إلى 80 نقطة.

سعر اونصة الذهب في البورصة العالمية

بلغ سعر البيع 2354$.

بلغ سعر الشراء 2353$.

هبوط وصل إلى 4 نقطة.

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