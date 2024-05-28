الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية يستقبل وفد هيئة التأمين الصحي الشامل بالأقصر

محافظة قنا
محافظة قنا

استقبل الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، الدكتور أحمد خضري مدير إدارة شئون المستفيدين وأحمد أمين مدير العلاقات العامة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل فرع الأقصر، حيث استعرض الدكتور حجاجي منصور الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها مستشفيات قنا الجامعية لجمهور إقليم جنوب الصعيد تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور أحمد هاشم عميد كلية الطب بقنا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

 

كما تم مناقشة مدى استفادة المواطنين من منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال عمل بروتوكول تعاون وتعاقد مع مستشفيات قنا الجامعية مع عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية خلال الفترة القادمة.

 

حضر اللقاء الدكتور محمد عبد الباري أستاذ جراحة القلب والصدر بطب قنا والدكتورة أحلام محمد صبرة مدير الوحدة المركزية للجودة بمستشفيات قنا الجامعية والأستاذ احمد حمدي نائب مدير الوحدة.

 

صرح الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، أن وحدة كهربية القلب بمستشفيات قنا الجامعية نظمت ورشة عمل تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جمعة جنوب الوادي، والدكتور أحمد هاشم عميد كلية الطب بقنا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية في إطار الأنشطة العلمية التي تستضيفها المستشفيات الجامعية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة ولتحقيق الرسالة العلمية والتعليمية لها.

 

وأضاف الدكتور حسام إسماعيل رئيس قسم أمراض الباطنة والقلب بطب قنا ورئيس وحدة قسطرة القلب، أن وحدة كهربية القلب من الوحدات الرائدة بإقليم جنوب الصعيد في هذا المجال والتي تقدم خدمة جديدة تضيف إلى الخدمات المتخصصة التي يقدمها قسم الأمراض الباطنة، حيث نجحت ورشة العمل في عمل دراسة كهروفسيولوجية لضربات القلب وكي بموجات الراديو لمريضين يعانوا من نوبات تسارع فوق بطيني لضربات القلب نتيجة وجود ضفيرة كهربية كما تم بنجاح خدمة مرضى ضعف عضلة القلب من خلال تركيب منظمين ثلاثي الأسلاك (إعادة تزامن القلب) لإعادة تزامن القلب (أحدهما بصاعق داخلي) لمريضين ضعف شديد في عضلة القلب.

قنا محافظ قنا محافظة قنا أشرف الداودي محافظ قنا اشرف غريب الداودي

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