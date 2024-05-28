استمرار فعاليات البرنامج التدريبي "استراتيجيات التدريس التفاعلية" لمعلمي رياض الأطفال بأسوان

تابع محمد حسين مدير إدارة إدفو التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوان، وعبدالسلام عبداللطيف وكيل الإدارة، فعاليات اليوم الثانى للبرنامج التدريبى (استراتيجيات التدريس التفاعلية).

يستهدف 595 معلمة برياض الأطفال

ويستهدف البرنامج 595 معلمة من معلمات رياض الأطفال بكافة الروضات، وجاء ذلك فى إطار توجيهات المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأسوان،.

هدف البرنامج

ويهدف البرنامج أن تستخدم المعلمة استراتيجيات تدريس تفاعلية متنوعة من الاستراتيجيات التفاعلية المضمنة بمنهج 2،0 لتنمية المهارات الأساسية لأطفال الروضة.

ويستمر البرنامج التدريبي الأول ثلاثة أيام وبعدها يبدأ برنامج آخر لمدة ثلاثة أيام أخرى.

وفي كلمته أكد مدير عام الإدارة، أهمية البرنامج التدريبي لتطوير استخدام الأساليب الحديثة في تربية الطفل، موجهًا الشكر للمدربين والمتدربين وللقائمين على التدريب بقسم التدريب وتوجيه رياض الأطفال وإدارة مدرسة إدفو الثانوية بنين المستضيفة للتدريب على التدريب للجهد المبذول من أجل تحقيق أهداف التدريب وحسن الالتزام وناقش المعلمات حول أهم الموضوعات التى تمت مناقشتها والاستفادة منها وسؤالهم عما إذا كان هناك أية مشكلات لحلها فورًا.

كما شهد حسن محمد صالح مدير إدارة دراو التعليمية، اليوم، فعاليات البرنامج التدريبي استراتيجيات التدريس التفاعلية لمرحلة رياض الأطفال، بإجمالى عدد المتدربين ٢٠٣ متدربة على ٣ قاعات بمدرسة دراو الثانوية بنين.

وتضمنت فعاليات البرنامج التدريبي الاستخدام الأمثل فى استخدام استراتيجيات التدريس الفعال لرياض الأطفال.

وخلال نقاشه مع المتدربين أكد مدير الإدارة، أهمية الاستفادة من البرامج التدريبية وتطبيقها على أرض الواقع داخل قاعات رياض الأطفال مع الأطفال، متمنيا لهم التوفيق.

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